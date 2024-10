Retsordfører foreslår nyt udvalg efter 'meningsløs anbringelse' i demensretssag

- Jeg synes, vi har brug for at forholde os til, hvordan vi tackler demente i vores retssystem. Jeg lytter mig frem til, at psykiatrien siger, det ikke giver mening at dømme ham til anbringelse i psykiatrien, og det synes jeg er ulykkeligt bliver overhørt i vores retssystem, fortæller SF-politikeren.

Hun forstår, at retten i sagen har lyttet til retningslinjerne fra Retslægerådet omkring dommen, men mener, at der er behov for en debat.

- Der vil jo blive flere af dem, jo længere vi kigger frem, da der bliver flere ældre og derfor flere med demens. Jeg efterlyser en debat om, hvad vi egentlig gør med mennesker med demens i vores retssystem, lyder det fra Karina Lorentzen.

Adspurgt, hvad hun foreslår at gøre, lyder svaret, at hun foreslår at nedsætte et udvalg af læger, psykiatere, folk fra plejesektoren, ældreorganisationer og jurister. De skal sammen finde en løsning på, hvordan retssystemet fremover gebærder sig i sådanne sager.

Skal bringes op ved ny strafreform

Retsordføreren hæfter sig særligt ved, at der eksisterer en udfordring, når psykiatrien selv siger, at de ikke er det rette sted for gerningsmanden.

- Hvis man ikke kan være på et almindeligt demensafsnit, så må vi finde ud hvad det så er for en form for foranstaltning vi kan diske op med.

- Det handler ikke kun om gerningsmænd, som her, men også om ofre med demens. De er i stor risiko for misbrug og udnyttelse, ja endda vold fra medbeboere. Jeg synes, der er flere hensyn her, som vi skylder at forholde os til, siger Karina Lorentzen.