Retten i Kolding afgør demensramt mands fremtid i dag

Af Helle Eriksen Udgivet 29. okt

En 74-årig mand med demens er tirsdag formiddag kendt skyldig i at have kostet en 99-årig kvinde livet sidste år.

Samtlige nævninge og dommere er enige om, at den 74-årige mand er skyldig i en 99-årig kvindes død. Det kom frem i Retten i Kolding tirsdag. Tidligt om morgenen den 9. december sidste år forvildede den 74-årige mand sig ind i lejligheden til en 99-årig kvinde på plejehjemmet Kongebrocentret i Christiansfeld, hvor de begge to boede på daværende tidspunkt.

Kvinden bad ham gå og forsøgte at få ham til at sætte sig ned, men den 74-årige, der angiveligt troede, han var i sin egen lejlighed, blev vred og skubbede hende omkuld. Den 99-årige kvinde brækkede hoften og næsen, og en skulder gik af led, og hun blev samme aften opereret på Kolding Sygehus. Næste morgen fandt en laborant hende død.

En vicestatsobducent fra Aarhus Universitet har under retssagen forklaret, at den 99-årige kvinde ikke tålte operationen, men at den var nødvendig, for at hun kunne overleve. Retten mener, at det er bevist, at den 74-årige har overfaldet den 99-årige kvinde, og at han efterfølgende enten trak eller på anden måde udøvede vold mod hende, så hun endte i fællesrummet efterfølgende. Retten mener ikke, at det er bevist, at den 74-årige har rusket hende. Flere vidner har forklaret, at kvinden trods sin høje alder var usædvanlig frisk, og umiddelbart efter hændelsen var hun også i stand til at fortælle, hvad der var sket. - Han var rigtig modbydelig mod mig Ifølge flere vidner fortalte kvinden, at hun før havde oplevet den 74-årige komme ind i hendes lejlighed. De boede i samme nummer, men i to forskellige huse. Hun havde tidligere haft held til at få ham til at sætte sig ned, så hun kunne hente personalet, men den pågældende morgen i december sidste år blev han vred over, at hun ville have ham ud af sin bolig.

Her i retssal 11 faldt kendelsen tirsdag formiddag. Bag ruden sidder nævningene og anklager Susan Nielsen til venstre, de tre dommere ved skranken op mod bagvæggen, og til højre i salen sidder den 74-åriges forsvarer, mens pressen og andre tilhørere sidder i rummet forrest i billedet. Foto: Helle Eriksen, TV SYD

Hun blev fundet i fællesarealet foran sin bolig af to plejehjemsansatte, mens den 74-årige befandt sig tæt på. Kvinden fortalte, at han havde skubbet hende omkuld og sagt noget i retning af: "Rejs dig op for helvede", hvortil hun svarede, at det kunne hun jo ikke, og så havde han ifølge hendes udsagn slæbt af sted med hende. - Han var rigtig modbydelig mod mig, skal hun have sagt, fortalte hendes datter i retten på sagens første dag den 21. oktober.

Trods den voldsomme oplevelse og skaderne sagde den 99-årige ifølge flere vidner dog også, at hun ikke ønskede at anmelde den 74-årige til politiet, fordi han ikke kunne gøre for det. Politiet valgte dog at sigte den 74-årige. Efterfølgende blev der rejst tiltale i sagen, og nu er manden altså kendt skyldig. Dom senere tirsdag Den 74-årige mand har ikke været til stede under retssagen og er det heller ikke tirsdag. Han har via sin forsvarer, Anja Hedegaard Nielsen, nægtet sig skyldig i anklagen mod ham. Anklager Susan Nielsen understregede i sine afsluttende bemærkninger, at man i vurderingen af skyldsspørgsmålet ifølge Retsplejeloven skal se bort fra, at manden lider af demens. Sådan er vore system skruet sammen, sagde hun. Derfor lagde retten også til grund for sin kendelse, at det var påregneligt for den 74-årige, at hun kunne dø af den vold, han udsatte hende for. Forsvarer Anja Hedegaard og sagens anklager, Susan Nielsen, fra Sydøstjyllands Politi skal nu procedere for, hvad, de mener, er en passende sanktion til den 74-årige.

Grafik: Lasse Lund Hansen