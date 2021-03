2020 blev rekordår for rotteanmeldelser - undtagen i én kommune

2020 var et år, der på mange måder var skelsættende. Mange danskere blev sendt hjem, mens institutioner og butikker lukkede. Anderledes var det for rotterne, som myldrede frem.

Sidste år blev nemlig det år, hvor der blev observeret usædvanligt mange rotter i Region Syddanmark. Det viser en stikprøve, som TV SYD har foretaget blandt flere kommuner i regionen.

Se hvordan rottefængere bruger hunde og røg til at fange rotterne.

Størst har stigningen været i Vejle Kommune, som fik 5.851 anmeldelser om rotter i 2020. Det er en stigning på 2.599 anmeldelser eller knap 80 procent fra år 2019.

Som borger i Danmark har man pligt til at anmelde det til kommunen, hvis man observerer rotter. Det er derefter op til kommunen at hjælpe med problemet, som borgerne betaler over kommuneskatten.