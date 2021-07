3.500 nye chancer for at løbe med kronprinsen

Hvis du troede, du havde forpasset muligheden for at løbe ved siden af kronprins Frederik, når Royal Run 2020 bliver skudt i gang i Sønderborg, så kan du stadig nå det.

For arrangøren, Sport Event Syd, melder nu ud, at der stadig er 3.500 startnumre at komme efter, og i dag er der præcis to måneder til løbet bliver skudt i gang.

Umuligt at få billetter

Mens det før i tiden nærmest har været umuligt at få fat i billetter til løbet, er situationen meget anderledes i år.