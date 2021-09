Hun smed 43 kilo og fik sit liv tilbage: Torsdag deltog hun i Royal Run

Fedmeoperation har hjulpet på vægttabet

Derfor opsøgte Pia Johansen sin læge for at høre, om der var muligt at få en fedmeoperation.

Hun fik at vide, at hun kunne komme i betragtning, hvis hun smed 16 af sine 130 kilo. Det formåede Pia, og derfor fik hun en såkaldt gastric sleeve-operation. En operation, hvor man formindsker mavesækken for at blive hurtigere mæt. Dermed bliver maven til et smalt rør, hvor omkring 75 procent af maven fjernes.

Selvom operationen har været en stor hjælp for Pia i hendes bestræbelser på at tabe sig, så har det ikke altid været lige sjovt at være på kur.

- Jeg har været igennem hele følelsesregisteret. Jeg har været sur, glad, deprimeret og stresset. Jeg har været hele vejen rundt, siger hun.