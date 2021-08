Knap 17.000 skal løbe Royal Run i Sønderborg: Stadig ledige startnumre

Refundering af billetter har givet ledige startnumre

Royal Run skulle oprindelig være afholdt i pinsen sidste år, men er blevet udskudt af to omgange på grund af coronapandemien.

Dengang blev samtlige billetter revet væk på få dage, men efter løbet blev udskudt og deltagere fik mulighed for at refundere deres billetter, er det stadig muligt at sikre sig et startnummer.



- Der er mange, der tror, at det ikke længere er muligt at få startnumre, fordi de blev udsolgt så hurtigt, da de blev sat til salg i første omgang. Men der er altså stadig mulighed for at tilmelde sig alle løbets distancer i Sønderborg, siger Per Hussmann.