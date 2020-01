Royal Run: Sidste chance for de lynhurtige

Nu er chancen der for at få fat i et af de allersidste startnumre til Royal Run Sønderjylland.

Arrangørerne har besluttet at udvide kapaciteten en smule.

Derfor er der nu yderligere 1700 startnumre til salg.

De 1700 ekstra startnumre fordeler sig på 1000 ekstra pladser på 10 kilometer, 400 på 5 kilometer og 300 til One mile-distancen.

Da salget åbnede i november blev der solgt 17.000 startnumre på blot 55 timer og løbet blev udsolgt på blot tre dage.

Hvis du vil være med den 1. juni 2020, skal du klikke ind på Royal Run.dk

Royal Run Sønderjylland danner rammen om startskuddet for Royal Run 2020. Kronprinsen åbner nemlig dagen med et One mile-løb sammen med sønderjyderne i smukke Sønderborg.

Begivenheden er samtidig et element i fejringen af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland.