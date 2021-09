Søndag vil Sønderborg være fyldt med løbere

Søndag ventes Sønderborg at summe af livemusik og god stemning, når omkring 40.000 mennesker anslås at fylde byen, fordi Sønderborg er vært for løbet Royal Run. Der ventes lige så mange tilskuere som løbere. 18.000 har tilmeldt sig et af de tre løb.

Vejdirektoratet siger, der vil vær ekstra rejsetid i området det meste af dagen, og dele af den indre by vil være lukket for kørende trafik fra klokken 6-21, og i samme tidsrum vil Chr. X Bro være lukket for sejlende. Fodgængere kan passere broen hele dagen.

Kronprinsen lægger til

Kronprins Frederik ankommer med kongeskibet til Slotskajen, og klokken 11 sætter han løbet i gang midt på Chr. X Bro. Han deltager selv i dette 1,7 kilometer lange løb sammen med blandt andre borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen, og ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Daniel Günther. Målområdet er ved Sønderborg Slot.

Klokken 14 sættes løbet på fem kilometer i gang, og klokken 16 startes 10-kiometer løbet.

Kørende trafik henvises til at bruge Alssundbroen.

Der vil være omlægninger af busruter i området. Tjek Rejseplanen og Syd Trafiks hjemmeside.

Hverken biler, busser eller taxaer kan køre til togstationen fra klokken 6-21. Eneste mulighed er at gå eller cykle.

Park og shuttle

Der er to parkeringsområder uden for bykernen, hvorfra der kører gratis shuttlebusser 16-24 gange i timen.

Det ene er parkering Nybøl, kør dertil via rundkørslen i Nybøl og følg skiltene.

Det andet er parkering Sønderborg Nord på Ingolf Nielsens Vej. Kør dertil via rundkørslen mod lufthavnen/Nørremark.

Desuden er der parkeringsområder ved Rønsdam i Ragebøl og ved Hiort Lorenzens Vej i Sønderborg. Derfra skal man selv cykle resten af vejen. Fra Ragebøl er der cirka fire kilometer til startområdet, fra Hiort Lorenzens Vej er der cirka to.

Handicapparkering er på Misses Plads. Der er indkørsel via Voldgade, Kastanie Allé og Lille Rådhusgade.

Se mere info her