Borgmester kunne følge med kronprinsen. Altså...

- Ja, jeg kunne følge med kronprinsen. Altså de første fem meter, griner Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen.

- Det er tydeligt, at kronprinsen er i god form. For mig var det drønhårdt, men jeg kom igennem, og der var mange gode tilråb fra fok undervejs, så det var dejligt, siger en tydelig veltilpas borgmester, da TV SYD taler med ham efter hans one mileløb på 1,6 kilometer gennem sin egen by. De første fem meter altså sammen med blandt andet kronprinsen, formanden for præsidiet for Genforeningen, Thomas Andresen, og ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Daniel Günther.