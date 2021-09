Kronprinsen efter sin one mile: Tak til sønderjyderne for opbakningen

Søndag havde tusindvis af syd- og sønderjyder snøret løbeskoene til Royal Run, som Kronprins Frederik står i spidsen for.

Her startede Kronprinsen dagen med et One-mile løb i Sønderborg sammen med danske veteraner. Ganske få minutter tog det, før Kronprinsen var i mål. Her var han især imponeret over de mange mennesker til det sønderjyske løb.

- Det er en dejlig oplevelse at løbe her i Sønderborg for første gang i... Jeg tror ikke, jeg har løbet i Sønderborg, siden jeg forlod sergentskolen i 1987, sagde han efterfølgende til TV SYD.

Hvad tager De med her fra i dag?

- Jeg tager en rigtig god begyndelse med. Som man siger: Godt begyndt - halvt fuldendt, sagde kronprins Frederik og tilføjede:

- På den måde er det skønt at mærke, at Sønderjylland står fast på deres måde at bakke op på og er stolte af det, de har, og det, de er.

Hvordan er formen efter dagens første one mile?

- Jeg bliver bedre i løbet af hele dagen, sagde han, inden han begav sig tilbage mod kongeskibet.