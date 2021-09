Neongule veste samlede skrald ind til Royal Run

Folkebevægelsen mod affald i naturen har flere tusinde medlemmer, hvoraf 600 af dem er aktive i Sønderborg Kommune. 45 af dem var søndag klar til at samle affald. De havde til opgave at holde ruterne og gaderne rene, men til Svend Erik Petersens store overraskelse var der ikke meget affald at samle op.

- Vi har gået one mile ruten, og jeg er meget overrasket, for der lå næsten intet skrald. Vi har fået udleveret 800 poser til hele dagen, og vi fyldte knap to poser på den ene tur. Jeg så ikke én løber som smed et stykke affald, og det synes jeg er imponerende, siger han.

Intet honorar for opgaven

Foreningen har frabedt sig honorar for opgaven, men de må i stedet beholde de affaldsposebeholdere, der benyttes på dagen. Det er beholdere, som gør, at posen altid er åben, og det derfor er nemmere at putte affald ned i posen.