Se billederne: En glad kronprins løb one mile i Sønderborg

10-årige Sofie Poulsen fra Pjedsted løber ti kilometer til Royal Run i Sønderborg. Til trods for, at hun lider af sygdommen cerebral parese – en hjerneskade der har ført til spastisk lammelse i begge Sofies ben. Her ses hun før starten foran kongeskibet Dannebrog.

Foto: Sofie Dupont, TV SYD