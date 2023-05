84-årig inviterer hele familien til løb på sin fødselsdag

Gerda Loff skal gå One Mile-ruten på 1,6 kilometer til Royal Run i Aabenraa mandag.

Hun har købt 16 billetter til det royale løb. Turen går hun sammen med en flok af sine børnebørn og deres kærester.



- Det var min idé, at dagen skulle fejres sådan lidt mere uformelt. Så da vi alle var samlet på Rømø til en familieweekend tilbage i februar, og vi sad rundt om bordet, hvor jeg havde serveret tarteletter for dem, så spurgte jeg dem, om der var opbakning til at fejre min fødselsdag på den her måde, fortæller Gerda Loff til TV SYD.



- Og det var der heldigvis, smiler kvinden, som fylder 85 år den 8. juni.

Formen er i top

Gerda Loff skal selv gå One Milen på 1,6 kilometer sammen med nogle af børnebørnene, der er i alderen mellem 15 og 30 år.

- Jeg tager den korte rute med nogle af pigerne. Så er der et par stykker, der løber ruten på 5 kilometer, og en enkelt der tager den længste rute på 10 kilometer.

Fødselaren glæder sig til at gå turen - formen er nemlig i top.

- Jeg cykler hver dag mindst tre kilometer. Turen går ned til min ene søn og svigerdatter, deres børn og børnebørn for at drikke morgenkaffe. Det er så hyggeligt. Og så cykler jeg hjem igen. Så er dagens motion nærmest gjort, for at holde sig i god form har altid betydet noget for mig, fortæller Gerda Loff.

Glæder sig over kronprinsen viser interesse

Kronprins Frederik løber også den korte One Mile i Aabenraa, men udsigten til at støde på kronprins Frederik på ruten tager Gerda Loff helt roligt.

- Altså jeg købte billetterne allerede tilbage i februar, før vi anede, at kronprinsen skulle løbe ruten, griner Gerda.

- Men det er festligt, at han kommer, og ved at deltage i løbet så viser han, at han interesserer sig for hele Danmark, det synes jeg er godt.

En aktiv kvinde

Gerda Loff har mødt dronning Margrethe i forbindelse med, at hun i 1992 modtog Ridderkorset for sit arbejde med at stifte Landsforeningen for Landboturisme, som hun også i en årrække stod i spidsen for.

I 35 år drev hun nemlig gården, hvor hun og manden også havde landbrug, som bondegårdsferie.

- Pludselig en morgen, hvor vi sidder og drikker kaffe, kommer posten ind med en pakke i køkkenet, hvor ordenen lå i.

- Efterfølgende var jeg ovre for at takke for det hos dronningen. Det var en stor oplevelse, fortæller Gerda Loff.

I det hele taget har Gerda Loff et aktivt liv. Udover familien med de tre sønner og deres ægtefæller har Gerda ni børnebørn og fem oldebørn. Har hun også siddet 12 år i byrådet i Aabenraa samt i Amtsrådet. Først otte år for de Konservative, så var hun ude af politik i fire år, før hun blev valgt ind i byrådet igen - men denne gang for Venstre.

Fødselsdag i 'små bidder'

Kun den ene af Gerda Loffs tre sønner deltager i dag i Royal Run, og nogle af børnebørnene har også måtte melde afbud til i dag. Men det gør ikke Gerda noget.



- Flere af dem driver restaurationer her i området, så dagen i dag er travl for dem. Men det passer mig fint, forklarer den 85-årige kvinde.

- Så kan jeg nemlig dele fejringen af min fødselsdag op i flere bidder, og det er så hyggeligt på den måde.

Gerda Loff har inviteret to andre sønner med familier til Aabenraa Revy, der finder sted i juni måned.

- Udover det er hyggeligt sådan, så støtter jeg også flere begivenheder i mit lokalområde. Det, synes jeg også, er vigtigt.

Inden Royal Run skydes i gang, mødes de alle til morgenmad hjemme hos Gerda Loff.

- Så når vi at hilse på hinanden, inden løbene begynder. Det kan jeg godt lide.

Gerda Loff glæder sig til dagen i dag og den lidt specielle fødselsdagsfejring.

- Jeg ved, de også glæder sig til i dag. Og det med at være sammen på sådan en lidt fri måde hvor vi bevæger os. Det er meget dejligt.