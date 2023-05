Borgmester glad efter Royal Run: - Lige den dag, som vi havde håbet på

Mandagens Royal Run i Aabenraa gik særdeles godt.

Det mener i hvert fald borgmester Jan Riber Jakobsen (K).

- Det er gået til ug med kryds og slange. Alt klappede. Det var lige den dag, som vi havde håbet på, siger Jan Riber Jakobsen.

Aabenraa Kommunes borgmester hæfter sig særligt ved den gode opbakning, som han og ikke mindst kronprinsen blev mødt af.

- Det var en glad kronprins, der gik i land, og han fik en varm modtagelse af de mange borgere, der var mødt op for at tage imod ham. Det var dejligt at se, siger han.

Borgmesteren løb selv One Mile-distancen - eller Music Mile, som den hed i Aabenraa - og det gik godt.



- Jeg havde valgt at stoppe op for at tage nogle billeder og opleve musikken på undervejs. Jeg nåede det hele og kom i mål før kronprinsen, og på den måde nåede jeg mit mål om at nå målstregen før ham, siger borgmesteren.