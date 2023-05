Fejloperation gjorde ham lam - nu tager han 10 kilometer i kørestol

- Jeg vågnede efter operationen og var lam fra hoften og ned. I den første tid efter var der et lille håb om, at jeg kunne få mere af min førlighed igen, fortæller Keld Matthiesen.



Han kastede sig derfor med ildhu og stædighed ud i en genoptræning, hvor alle kræfter og mange timer dagligt blev brugt på at komme til hægterne. Hans krop skulle holdes i gang og blive stærk.

Men lige meget hjalp det på førligheden i benene. Keld Matthiesen måtte indse, at han skulle tilbringe sit liv i en kørestol uden evnen til at bruge benene. I den forbindelse måtte han også opgive sit daværende arbejde.

Ingen selvmedlidenhed

- Det var ikke en let tid - hverken mentalt eller fysisk, og jeg måtte i en periode have hjælp af blandt andet psykologer. Men jeg er et optimistisk menneske, så derfor besluttede jeg forholdsvis hurtigt, at det ikke nyttede noget have selvmedlidenhed.

Keld blev derfor ved med at træne og dyrke sport.

- Den velvære, jeg får ved at dyrke motion, betyder utrolig meget. Faktisk er motion og bevægelse også med til at holde mine smerter på afstand.

- Man kan godt

Keld Matthiesen er i dag formand for Aabenraa Parasport. Her er der omkring 100 medlemmer.

Han og basketholdet er at finde i målområdet på Dyrskuepladsen om formiddagen, inden 10-kilometeren til Royal Run skydes i gang.

- Vi vil gerne vise det gode fællesskab, vi har, og at man kan have meget glæde af motion, selvom man har et handicap. Desuden kan folk få lov at prøve at spille basket i en kørestol.



Keld har været med til at starte et utal af sportsdiscipliner - bl.a. kørestolsskate, el-hockey og svømning. Selv er han aktiv kørestolsbasketball-spiller, og han dyrker også tennis og badminton, underviser i fitnesscenter, og ikke mindst så cykler han på sin håndcykel.



- Den har jeg brugt meget. Blandt andet cyklede jeg med min daværende kæreste tilbage i 2015 til Spanien for at samle penge ind til skleroseforeningen. Vi cyklede 2365 kilometer på turen.