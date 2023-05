Sådan påvirkes trafikken af Royal Run

Gratis busser

Der er ifølge Aabenraa Kommune også mulighed for gratis busser fra både Rødekro Station samt Fjernvarmestationen.

Hvis man nu alligevel er nødt til at tage bilen, så lyder opfordringen, at man orienter sig om trafiksituationen og kører hjemmefra i god tid.



Det er muligt at parkere uden for byen ved Aabenraa Fjernvarme, hvor den gratis bybus nummer 1 kører bed i midtbyen.



Alternativt er der parkeringspladser i nærheden af målområdet på Dyrskuepladsen og Campusalle med indkørsel fra Vestvejen.

Handicapparkering

For køretøjer med handicapparkeringskort er der mulighed for afsætning til One Mile og 5 kilometer-ruterne på parkeringspladsen ved Restaurant Under Sejlet ved Flensborgvej 15A tæt på startområdet.

Ved målområdet er der mulighed for at parkere med handicapparkeringskort ved Arena Aabenraa med indkørsel fra Vestvejen.