Mandag, 2. pinsedag, ankom kronprinsen til Aabenraa på Kongeskibet Dannebrog, hvor han løb One Mile-ruten på 1,6 kilometer.

I forbindelse med det royale løb havde arrangørerne i Aabenraa omdannet One Mile til Music Mile. Det betød, at der var lokal musik for hver 200 meter langs hele ruten.

Efter løbet i Aabenraa drog kronprinsen videre til Herning, hvor han skulle løbe fem kilometer. Kronprins Frederik sluttede med en løbetur på 10 kilometer til Royal Run i København.