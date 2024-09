Endnu en Royal Run-by afsløret i Syd- og Sønderjylland

Mandag blev også Ribe præsenteret som værtsby for Royal Run, og dermed har syd- og sønderjyderne nu to muligheder for at deltage i løbet på hjemmebane her i vores landsdel.

Horsens bliver i 2025 værtsby for Royal Run, der kommer til byen 2. pinsedag 2025. Og der vil være noget for både store og små, nye og øvede løber på de tre distancer, som lyder på 1 mil (1,6 km.), 5 km. eller 10 km.

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), glæder sig over, at Horsens lægger asfalt til den royale løbefest.

- Vi er rigtig stolte over, at det er lykkedes i et samarbejde mellem foreninger og kommunen at få det her til Horsens. Det er et helt særligt events indenfor sin genre, og det findes ikke magen til i Skandinavien og mig bekendt heller ikke i Europa, siger han og fortsætter:

- Det er kun med til at gøre det endnu større for os, at det nu kommer til Horsens, og jeg er stolt af alle dem, der har knoklet for det her, og så kan jeg også mærke inden i, at det betyder noget for mig med den lillebitte del, jeg har kunne bidrage med.