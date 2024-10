Snart åbner billetsalg til Royal Run i Horsens og Ribe

M Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 8. okt

Da Morten Stendevad-Nielsen sidste mandag læste om budgetforliget i Fanø kommune i nyhederne, fandt han samtidig ud af, at hans egen stilling blev nedlagt.

Mandag den 30. september scrollede Morten Stendevad-Nielsen nyhederne igennem før sengetid. Det har han for vane at gøre, som kommunikationsmedarbejder hos Fanø Kommune. I artiklen kunne han læse, at der i Fanø kommune var indgået et budgetforlig, men også nyt om hans egen fremtid.

- Jeg læser artiklen om budgetforliget, hvor jeg kan se, at der står, at min stilling nedlægges. Det virker højest besynderligt, at jeg skal læse det i medierne, fortæller Morten Stendevad-Nielsen. En 'ubehagelig situation', men ikke et kæmpe chok, da Morten vidste, at muligheden havde været oppe at vende. Ubehaget voksede sig dog kun større de efterfølgende dage, hvor politikere fra forligspartierne forklarede nedlæggelsen.

I 2021 brugte vi en halv million kroner på at gøre vores udadvendte kommunikation mere tydelig - blandt andet for at få flere nytilflyttere. Det lykkedes ikke på den måde, og så må vi nytænke det. Johan Brink Jensen (løsgænger), Fanø Kommune, til JydskeVestkysten

Vi kan jo se, at funktionen (red. kommunikationsafdelingen), som vi vedtog for adskillige år siden, at den ikke har haft den funktion, som vi havde forventet, så derfor kigger vi selvfølgelig på, hvad kan vi bedst undvære Erik Nørreby (Venstre) viceborgmester i Fanø Kommune, til TV SYD

Vi skal løse kommunikation på en anden måde fremadrettet, end i dag. Det er afgørende for at sikre tilflytning. Mille Renée Larsen (Socialdemokratiet), Fanø Kommune, til JydskeVestkysten

De seneste år har Fanø Kommune haft vanskeligt ved at lokke tilflyttere til. I maj 2022 begyndte Morten Stendevad-Nielsen i jobbet som kommunikationsmedarbejder hos kommunen, hvor kommunikation rettet mod nye tilflyttere ikke fremgik af jobbeskrivelsen, som TV SYD har set.

Det mener flere af politikerne fra forligspartierne dog, og da det ikke er lykkedes tilstrækkeligt, nedlægges stillingen. - Jeg finder det urimeligt og problematisk, at jeg flere dage i træk kan læse evalueringer af mit arbejde i al offentlighed. Særligt med tanke på, at jeg ikke var ansat til at løse bosætningsopgaven. Det er næsten mere ubehageligt end at læse om nedlæggelsen. - Jeg føler, det er et professionelt angreb og et angreb på min faglighed. Jeg er blevet en del af det politiske spil, som jeg ikke har ønsket at tage del i. Det er tæt på offentlig udskamning og nærmer sig voksenmobning, lyder det fra Morten Stendevad-Nielsen.

Kort efter sin ansættelse initierede Morten sammen med en kollega en plan for at fremme tilflyttertallet, som de opdagede haltede. Denne såkaldte bosætningsstrategi, hvori kommunikation er ét af to spor, blev dog først vedtaget i byrådet den 17. juni i år - 105 dage inden nedlæggelsen af stillingen. - Hvis ambitionsniveauet var, at jeg på cirka 70 arbejdsdage inklusiv sommerferie skulle have løst bosætningsudfordringen, lægger jeg mig gerne fladt ned og erkender, at det er vi ikke lykkes med. - Det er nok nærmere en årelang proces, som står på skuldrene af mange andre politikker, strategier og initiativer, forklarer Morten Stendevad-Nielsen. - Ikke en kritik mod Morten Hvorvidt de tre Fanø-politikere bag udtalelserne har udtalt sig om Mortens indsats, og om nedlæggelsen af stillingen skyldes bosætningsstrategien, er der forskellige forklaringer på.

Erik Nørreby (Venstre), viceborgmester i Fanø Kommune. Foto: Anders Kaas Larsen, TV SYD

- Det er sådan set ikke en kritik mod ham, men funktionen. Det er et ledelsesspørgsmål, hvorvidt det forventede indhold er blevet leveret. Jeg synes, han måske lidt uberettiget kommer til at føle, at der ikke er leveret, siger Erik Nørreby (V). Nørreby mener ikke, at arbejdsindsatser ikke skal evalueres i medierne, ligesom han påpeger, at ansvaret ligger hos den politiske ledelse. Selvom bosætningsstrategien først blev indgået i juni i år, fortæller venstremanden, at snakken allerede begyndte sidste år, da tilflytningen ikke var forbedret siden Mortens ansættelse.

- Nu gør vi det på baggrund af snakke allerede under budgettet sidste år, og ikke handlingsplanen, der er godkendt i år. Vi har ekstremt dårlig intern kommunikation i kommunen, som gør, at vi ikke har fået informeret ordentligt om hele bosætningsindsatsen. Den lagde vi grundstenen til allerede i 2021, men siden er ikke sket meget. Skal det gå ud over Morten, at det ikke har været kommunikeret eller indgået i hans jobbeskrivelse? - Det er en ledelsesopgave at sørge for, at det står i hans jobbeskrivelse. Hvis det ikke har stået i stillingsbeskrivelsen, som vi politikere ikke er involveret i, så det er grundet mangelfuld ledelse og intern kommunikation, siger viceborgmesteren. Han anerkender videre, at det er 'skidt', at nedlæggelsen skulle erfares gennem pressen. Han påpeger dog, at retningslinjer i kommunen foreskriver, at man undersøger en omplacering eller andre opgaver.

Mille Renée Larsen, Socialdemokratiet, Fanø Kommune. Foto: Fanø Kommune

Mille Renée Larsen (S) mener ligeledes ikke, at hendes udtalelse er rettet mod personen. - Jeg står ved min udtalelse, men det handler ikke om ham, men brugen af vores ressourcer. Jeg er enormt ærgerlig over, at sagen er endt, og forklaringen af den konkrete besparelse kunne nok være bedre, siger hun.

Ifølge Mille er nedlæggelsen dog ikke sket på bagkant af bosætningsindsatsen. - Det er slet ikke bosætning, det handler om, men at vi vil løse kommunikationen på en anden måde. Det er ledelsens og det politiske niveaus ansvar, at vi ikke har løst opgaven med bosætning, hvorfor vi er et flertal, der vil gøre tingene på en anden måde. At tingene har udspillet sig, som de har, ærgrer hende. - Jeg bliver påvirket af, at medarbejdere står tilbage og har det sådan her. Vi er nødt til, som organisation, at snakke om tingene, da det er uholdbart, at medarbejdere oplever tingene sådan her, afslutter Mille Renée Larsen.

Johan Brink Jensen (løsgænger), Fanø Kommune.

Om Johan Brink Jensens (løsgænger) udtalelse skal tolkes som en kritik af Mortens indsats, mener han ikke. - Jeg bestemmer ikke, hvordan JydskeVestkysten skriver det. At man tolker det som om, at han ikke er lykkedes, det kan jeg ikke gøre for.