99-årige Yrsa fandt glæden ved motion: Nu har hun gennemført Royal Run

Begyndte i fitness som 95-årig

Det lå dog ikke i kortene, at hun skulle blive en supermotionist på sine ældre dage.



For selvom Yrsa Gantzler altid har lavet småøvelser på gulvet for at holde kroppen ved lige, så blev en spontan tanke for fem år siden skelsættende for hendes fysiske form.

Dengang boede Yrsa Gantzler på plejecenteret Teglgårdsparken i Kolding, og her blev hun passet af Helene Frank-Jessen, der en dag fortalte, at hun skulle i fitnesscenteret.

Hvor de fleste 95-årige nok havde sagt "farvel og tak for i dag", så Yrsa Gantzler derimod en mulighed for at få mere motion og samvær ind i sit liv.

Og kort tid efter var de to i gang med at styrketræne.

- Det er helt utroligt, hvad Helene har fået mig til at gøre. Det er hende, der holder mig i live, og det er hende, der har hjulpet mig hertil, hvor jeg er i dag. Det kan jeg takke hende for, siger Yrsa Gantzler.