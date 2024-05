De er cybersoldater og løber med kongen i fuld uniform

Ud over at blive klogere på cybersikkerhed så er der også én anden ting, som Emil Fris Jørgensen er glad for at have fået med.

- Det har været megahårdt blandt andet på grund af meget lange dage med meget læring, men det har det givet os en utrolig fællesskabsfølelse på holdet, som jeg ikke ville have været foruden, siger Emil Fris Jørgensen.



Han og omkring 15 cyberværnepligtige løber med kongen klokken 10.50.