Snart går det løs: Vær opmærksom på trafikken til Royal Run

Med tog:

Kolding Station ligger tæt på startområdet derfor er toget den mest oplagte transportmulighed.

Med bus:

Vælger man at benytte bus, skal man være opmærksom på, at bussernes køreplaner er ændret det meste af dagen. De fleste busser betjener ikke busterminalen ved banegården. I stedet anbefaler kommunen, at man benytter stoppestedet ved Ålegården.

Derudover kan man den 6. juni køre gratis med bybus og med rute 254.

Man kan holde sig opdateret om køreplaner og ændringer på Sydtrafiks hjemmeside eller på Rejseplanen. Man skal dog være opmærksom på, at busserne mandag har flere afgange end på en normal helligdag.

Med cykel:

Der er indrettet ekstra cykelparkering på p-pladsen bag spillestedet Godset på Jens Holms Vej og på en del af p-pladsen på Ejlersvej. Kommunen opfordrer til, at man ikke stiller cyklen på Banegårdspladsen, da den er optaget af andre aktiviteter.