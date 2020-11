Det var en ulv: Det er nu dokumenteret at en ulv har dræbt 60 får på Løgumkloster-egnen

Hunulv fra Berlin en af angriberne

Over den seneste måned har der været syv angreb på får i området fra Løgumkloster og ned mod den tyske grænse.

Ifølge ulvekonsulent Thomas Iversen Klit fra Naturstyrelsen Vadehavet er de seks angreb helt sikkert begået af en ulv, viser DNA-analyser. Ved angrebene har omkring 60 får mistet livet. Endnu mangler der testsvar fra det syvende angreb hos Henrik Drøhse fredag i sidste uge

- Vi ved, at tre af angrebene er begået af en tæve registreret GW1700F, der kommer fra egnen nord fra Berlin. Vi mangler endnu analyser fra to angreb, som kan fortælle hvilken ulv, det er, og så er der ét tilfælde, hvor det er konstateret, at det ér en ulv, men den kan ikke individbestemmes, forklarer Thomas Iversen.