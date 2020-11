Minkavler om ekstra tre dage: Det er helt hen i hegnet

Men i nat kom der så en mail til avlerne om, at regeringen har forlænget deadline til den 19. november. Og den besked får ikke mange pæne ord med på vejen midt i arbejdet i Sønder Stenderup.

- Det er helt hen i hegnet. Jeg var ked af det igen, jeg var skuffet over det. Jeg synes, at regeringen bør forstå, at der er produktionsapparat bag det her. Det er kød og blod, der er bag det her produktionsapparat. Vi har nogle folk bag ved det. Vi har jo regnet på det og har timet det sådan, at vi kunne være færdige klokken 20 i aften, siger Heidi Bramsen midt i travlheden.

Hvis familien Bramsen udnyttede forlængelsen på de tre dage og ventede med at pelse de sidste mink den 19. november, ville den tjene 100.000 kroner ekstra, da dyrenes pels bliver flottere på få dage. Problemet er bare, at der ikke er foder til dyrene de tre ekstra dage.

- Jeg ville jo gerne have fodret mine mink i flere dage. Men det er jo ikke ligesom at bestille en pizza. Sådan fungerer det ikke med minkfoder. Jeg skulle have afgivet min foderordre fredag for at kunne fodre mandag, tirsdag og onsdag, siger Christian Bramsen.

Fire ugers arbejde på kun ti dage

For at kunne nå at pelse minkene inden den oprindelige deadline har familien og dens medarbejdere udført fire ugers arbejde på kun ti dage. Og det har taget hårdt på familien.

- Vi står tilbage med en meget, meget tom fornemmelse, og jeg er helt sikker på, at virkningerne af det her, det kommer bagefter. Lige nu har vi arbejdet max de sidste ti dage, og der slår man et eller andet til inden i kroppen, der bare hedder, at vi skal nå det her, fortæller en tydeligt påvirket Heidi Bramsen.

For hendes mand, Christian, har det været en voldsom oplevelse at får livsværket revet væk på kun ti dage.

- Jeg er født på en minkfarm, og for mig er mink godt nok det samme som arbejde 365 dage om året. Men det er menneskeligt hårdt at få det revet væk på den måde på ti dage. På intet tidspunkt havde vi set, at det ville komme så voldsomt, siger den nu snart forhenværende minkavler.