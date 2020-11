Minkavlere og deres familier tilbydes krisehjælp

I lighed med landets øvrige regioner står Region Syddanmarks og Region Midtjyllands krisepsykologiske beredskab til rådighed for borgere, som bor eller arbejder på minkfarme. Der er oprettet en særlig hotline, hvor minkavlere og deres familier kan henvende sig.

Stephanie Lose, (V), er både formand for Region Syddanmark og organisationen danske regioner.

- Det gør ondt helt ind i hjertet, når jeg hører minkavlerne sætte ord på den situation, som de står i netop i disse dage. Der er jo ikke bare tale om et ”arbejde”, men om et livsværk, som sommetider er gået i arv fra generation til generation. Jeg håber, at dette tilbud kan være en hjælp til at bearbejde de voldsomme oplevelser, som minkavlerne, deres familier og de ansatte udsættes for, siger Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

I alle regioner er læger, sygeplejersker, psykologer og præster klar ved telefonerne. Her vil de yde rådgivning og støtte.