Minkavlerformand ramt: Tre farme har nu coronasmitte i Hedensted Kommune

I dag kom det frem, at smitten nu også er nået til Hedensted Kommune, hvor tre farme er ramt. To af dem tilhører formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen.

Ikke nået at pelse

- Jeg vidste, at det ville ramme mig før eller senere. Jeg håbede bare, at kunne nå at flå mine mink inden, men det lykkedes ikke. Jeg har flået nogle, men der er stadig en del tilbage, fortæller Tage Pedersen.