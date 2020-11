Tønder dropper markedsføring af juleby syd for grænsen - bruger pengene på ekstra belysning

- Der er så meget snak om, hvordan corona påvirker den mentale sundhed. Derfor gør vi også det her for, at de lokale kan gå en tur om aftenen og nyde det lidt ekstra, siger han.



Coronarestriktioner spænder ben

Desværre er der også barberet ned på nogle af de ting, man plejer at kunne opleve i julebyen. Der bliver for eksempel ikke noget julemandsoptog, og juletoget kommer heller ikke til at køre rundt i byen. Det spænder coronarestriktionerne desværre ben for.

Men Jackie Jørgensen, der er medlem af byens juleudvalg og har været med til at pynte julebyen de sidste 21 år håber, at mange danskere alligevel vil aflægge julebyen et besøg.

- Vi har virkelig gjort noget ud af at lave ekstra belysning på husene i gågaden. Der er blandt andet sat lys på husgavlene, og vi har lavet silhuetbelysning af husene i gågaden. Vi vil gerne gøre byen ekstra hyggelig og lys i en trist tid, siger han.

Julebyen i Tønder holder åbent frem til 23. december. Der er stillet masser af håndsprit frem i det offentlige rum, og fem coronavagter er hyret til at patruljere i gågaden, så folk kan opleve julebyen på coronasikker vis, oplyser Anders Jacobsen.