Vejle-borgmester bød sig til som klima-frikommune, men fik nej

I Vejle vil de gerne i gang med at gøre noget for klimaet med det samme. Så da statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere på efteråret lancerede ideen med de syv frikommuner, fik byens borgmester, Jens Ejner Christensen (V), sammen med byens klimaråd en ide: Vejle skulle være klima-frikommune:

- Vi vil rigtigt gerne i gang med arbejdet for klimaet, og vores erfaring er, at når man kan få lov til at arbejde under lidt friere rammer som frikommune, så udløser det en masse god energi, og der kommer langt flere brugbare løsninger på bordet. Den proces kunne være interessant at få sat turbo på ved, at vi som forsøg blev en klima-frikommune, mener Jens Ejner Christensen.