Forældrene ville have hun skulle tage en uddannelse - Nu er tidligere popstjerne direktør

Men hvad er det så, den 43-årige direktør vil flytte på?

- Jeg har en meget stor respekt omkring den kulturarv, som Schackenborg repræsenterer. Men jeg kommer også med et ønske om at udfordre de rammer og tilgængeliggøre dem. Jeg har en kæphest med, at hvis mine børn skal lære at sætte pris på vores kulturarv, så skal vi tilgængeliggøre det. Så kan det ikke nytte noget, at man skal stå og kigge på tingene gennem glas, hvor man ikke må røre ved noget.

Godt nok har slottet et godt stykke tid været åbent for offentligheden, der har kunnet booke guidede rundture og nu også kan komme til foredrag og koncerter på slottet. Men målet er, at det skal åbnes endnu mere, så historierne om Schackenborg kan blive endnu mere tilgængelige.

Ønsket om at åbne slottet sker samtidig ud fra en opfattelse af, at fonden ikke alene kan tjene penge på landbruget. Trine Jepsen lægger derfor heller ikke skjul på, at hun er sat i direktørstolen for at gøre en forretning ud af Schackenborg.