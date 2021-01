Syv ting du ikke vidste om Schackenborg

5: ’Den onde grevinde’ spøger på Schackenborg

Anna Sophie Schack (1689 – 1760) kaldes også ’Den onde grevinde’. Hun var gift med Hans Schack den 3., og da han døde, blev hun værge for hans søn fra et tidligere ægteskab. Med hans død blev hun også en af Danmarks største jordbesiddere. Der går vilde historier om Anna Sophie Schack, der var kendt for at være en skrap og bestemt dame, der ikke var bange for at lægge sig ud med Schackenborgs bønder, som hun hele tiden krævede mere og mere af. Bønderne gav hende derfor navnet ’Den onde grevinde’.

Derfor går der – måske ikke så underligt – også historier om, at hun spøger på Schackenborg den dag i dag. Men hun er ikke den eneste. For en dag blev ’Den onde grevinde’ så træt af sin dovne tjenestepige, at hun bandt hende til en ovn, hvorefter hun selv tog i kirke.

- Og da hun kom tilbage, var kun tjenestepigens skelet tilbage, der stod og klaprede tænder, fordi ilden var gået ud. Og da grevinden løsnede skelettets bånd, satte det i et skrig og løb op ad trappen. Dér, hvor skelettet faldt sammen på trappen, efterlod det et brændemærke, som man kan se den dag i dag, sagde prins Joachim tilbage i 2016 til TV 2.