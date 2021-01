Thorkild har passet markerne på Schackenborg i 41 år og blev dus med de kongelige

I værkstedet møder en karakteristisk lugt af korn og olie næseborene. Ikke lugten af den tynde type olie. Det er den tykke slags smørefedt, der sidder i gavmilde mængder rundt om tilkoblingsanordningen på en traktor.

Thorkild sender et mildt smil og siger venligt ”goddag”. Han skal lige til at række sin barkede og stærke næve frem for at hilse, men trækker den til sig igen med tanke på, at måden at hilse på er ændret på grund af coronaen.

Med sine 41 år på Schackenborg har han både arbejdet under Hans Schack den 6., prins Joachim og Schackenborg Fonden. Men det virker ikke til at være noget, som den ydmyge og afdæmpede landbrugsmedarbejder tænker særligt meget over, som han står der i arbejdstøj i sine vante omgivelser.