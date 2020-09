Jennifer kan bruge seks timer dagligt på app'en, der bekymrer eksperter og politikere

- Hvis man sidder og tænker, at det da ikke kan tage lang tid at kigge på TikToks. Jo, man kan altså godt sidde fire til seks timer og bare kigge på små videoer, griner Jennifer Chu.

Samtidig placerer hun telefonen perfekt i vinduet - lyset falder nemlig helt rigtigt fra den vinkel. Tøj, make-up og hår er sat for længst. Nu er hun klar til at optage dagens første TikTok-video.

01:19 Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD Luk video

Hos Mia Sofie i Esbjerg er det en anden historie. Den hvide sweatshirt bliver samlet op fra gulvet og trukket over hovedet for at dække det afslappede nattøj. Hovedet svinges ned mellem benene, og hænderne samler det blonde lange hår i en løs knold. Med et ryk er knolden stram.

To piger med to forskellige måder at bruge det samme medie på. Men med den ting tilfælles, at de bruger flere timer om dagen på TikTok. Begge er med over 100.000 følgere blevet TikTok-stjerner.

Hvad er TikTok TikTok er det hurtigst voksende sociale medie

Mediet bruges til at dele egne private videoer op til 15 sekunder

Tiktok er ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance og blev lanceret i 2017

TikToks alderskrav er 13 år. Alligevel har 20 procent af de 9-14 årige danskere en bruger

Bruger flere timer på TikTok

Jennifer Chu fortæller, at det vanedannede ved TikTok er de mange forskellige videoer, der dukker op på app'en. Med enkelte swipes dukker alt fra videoer med dans og lip-sync til Q&As og pranks op.

Læs også Sådan beskytter du dit barn på TikTok

Fællesskabet på mediet er vigtig for Jennifer Chu. Hun har fået flere bekendtskaber og venner gennem TikTok. For med TikTok’s algoritmer kan en video hurtigt gå viralt, og du kan nemt finde folk, der har de samme interesser som dig og på den måde skabe venskaber.

Bekymringer omkring sikkerhed

Nogle eksperter mener, at TikTok bryder datalovgivning ved for eksempel at have adgang til brugernes gps-lokationer og beskeder.

Andre eksperter mener, at datasikkerheden er lig den, vi kender, fra andre sociale medier. Der tales også om, hvorvidt TikTok deler data med den kinesiske regering. Noget både TikTok og CIA dog afviser.

På grund af teorierne om brugernes datasikkerhed stillede SF’s retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt i juli følgende spørgsmål til justitsministeren:

Det har justitsminister, Nick Hækkerup (S), netop besvaret. Han henviser til Datatilsynet, der er i gang med en undersøgelse om, hvorvidt TikTok overholder den danske persondataforordning. Derudover svarer ministeren, at han "finder det meget uacceptabelt, hvis sådanne virksomheder uberettiget indsamler og anvender personoplysninger." Han vil dog ikke besvare Karina Lorentzen Dehnhardts spørgsmål mere konkret, fordi Datatilsynet "skal kunne udføre sine opgaver i fuld uafhængighed."

Læs hele svaret fra justitsministeren her.

Men er vores data så i sikre hænder?

Datatilsynet gik i gang med deres undersøgelse i slutningen af juni.

- Spørgsmålet er, om TikTok passer godt nok på de data, som vores unge mennesker giver til dem, og sørger de for at forklare de unge mennesker på en god og ordentlig måde på forhånd, hvad de vil bruge dataen til, forklarer Allan Frank, der forestår undersøgelsen i Datatilsynet.

Datatilsynet er løbende i dialog med TikTok, og de forventer at være færdige med undersøgelse indenfor et halvt år. På nuværende tidspunkt er tilsynet ikke stødt på noget foruroligende, forklarer Allan Frank, men han påpeger samtidig, at undersøgelsen kun er i sin indledende fase, og at der kan dukke overraskende ting op.

Hvad er TikTok tidligere kritiseret for? Diskrimination TikTok er blevet anklaget for at være diskriminerende over for overvægtige, handicappede og seksuelle minoriteter, fordi TikTok tidligere begrænsede rækkevidden på indhold fra brugere, som appen vurderede var særligt modtagelige for chikane eller cybermobning. Men denne arbejdsgang skulle være ændret nu. Politisk agenda Dokumenter som mediet The Guardian kom i besiddelse af viste, hvordan Tiktok fremmer den kinesiske udenrigspolitik ved at censurere andre politiske holdninger for eksempel om protesterne i Hong Kong. Hate og bodyshaming Flere medier har skrevet om, at de unge oplever hate og bodyshaming på TikTok. Dette bekræfter de to TikTokkere Mia Sofie og Jennifer Chu også i et interview med Schwung. Se mere

Smil på

“HEYO!” Peacehåndtegnet kommer i vejret.

I Esbjerg er det hele uden filter. Mia Sofie sidder foroverbøjet i den mørkegrå sofa. Med en strakt arm holder hun mobiltelefonen ud foran sig, klar til at trykke på optageknappen.

Hun snakker direkte til hendes følgere. Hver gang hun starter en ny sætning, starter hun også en ny optagelse, og resultatet blive en sammenklippet TikTok.

Det gør Mia Sofie glad at være på TikTok. Hun vil gerne skabe positivitet og håber på, at hun med sin profil kan skabe godt humør og gør andre glade.

01:05 Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD Luk video

En, to tre - post. Med et tryk ligger Jennifer og Mia Sofies videoer på deres profiler på TikTok, klar til at blive kommenteret, liket og anerkendt. Det hele går så hurtigt. Det hele er råt og reelt.

Med eller uden filter får du på TikTok en masse personlighed serveret i en nem og brugervenlig indpakning. Du får mulighed for at udfolde dig kreativt. Om du bruger dine danseevner, dit komiske udtryk eller bare snakker, får du med TikTok et medie, hvor du får lov til at være nyskabende.

Jennifer Chu og Mia Sofie er helt enige om, at det fede ved appen er, at man kan vise andre sine kreative evner - og at en video kan mere end bare et billede.

Hvad kan jeg gøre nu?

Indtil Datatilsynet er færdig med undersøgelsen, har du stadig mulighed for at vide, hvad du siger 'ja' til, når du opretter en bruger på TikTok.

Under privatindstillinger på app'en kan du læse TikToks "privacy policy", og du kan samtidig under "privacy and safety" blandt andet gå ind og gøre ens profil privat og blokere tredjeparter fra at bruge dine videoer til markedsføring.

Vil du have flere råd til, hvordan du som forælder håndterer dit barns brug af TikTok - tryk her.