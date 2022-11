Den 33-årige Said Bahram Sherzad nægtede at have haft til hensigt at dræbe hende, men erkendte vold med døden til følge.

- Jeg var fuld, påvirket. Jeg kunne ikke styre mig, sagde den tiltalte i retten og henviste til, at han forinden havde drukket en øl og en halv flaske whisky.