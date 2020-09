12 års fængsel for voldsomt knivdrab på eks-hustru

Drabet fandt sted onsdag den 5. februar i år, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse om fundet af en livløs kvinde ved Aldi på Grundtvigs Plads i Sønderborg.

Anmeldelsen indløb klokken klokken 15.53 - og mindre end en halv time efter anmeldelsen anholdt politiet klokken 16.17 den nu dømte mand på Grundtvigs Plads og sigtede ham for drabet.

Kvindens hals var skåret over, hun var blevet stukket med en kniv i brystet og havde fået flere slag i hovedet med en hammer.

Tirsdag er kvindens 53-årige eksmand blevet dømt for drabet, som han har erkendt - og han modtog straffen på 12 års fængsel. Det oplyser anklager Rikke Brændgaard Nielsen til Ritzau.

Den 53-årige mand og hans familie kom til Danmark som flygtninge fra Bosnien.

- Retten lagde vægt på, at drabet på den ene side var forudgående planlagt og udført med vis voldsomhed. På den anden side lagde den vægt på, at han havde aflagt tilståelse og var blevet på stedet, til at politiet kom. Han mente, at eks-hustruen havde nedgjort ham og bragt skam over ham og hans børn, siger Rikke Brændgaard Nielsen.

To drab på tre uger

Drabet på Grundtvigs Plads var det andet drab på få uger i begyndelsen af 2020 i Sønderborg-området. Tirsdag den 14. januar blev en 40-årig kvinde dræbt i sin lejlighed i Dybbøl. Hendes tidligere samlever er varetægtsfængslet og sigtet for drabet og vil få sin sag for retten senere i dette efterår.

