13-årige Frederik udlever drengedrømmen lørdag aften

På tærsklen til ungdomslivet

Sangen tager, som titlen også antyder, udgangspunkt i den fase af livet, hvor man går fra at være et barn til at gå ind i ungdomslivet. En fase som Frederik selv er på vej ind i.

- Jeg tænkte, at nu, hvor jeg er ved at være teenager, kunne jeg ligeså godt lave en sang om det emne, siger Frederik Jonø.

Men det er ikke bare for egen skyld, at han har skrevet teksten og sendt den ind til MGP. Målgruppen for den store børne- og ungefest skal også kunne relatere til det, han synger om.

- Der er nok andre på samme alder som mig, der tænker, at de har det på samme måde.

Sangen handler om, at man i den alder begynder at være et selvstændigt menneske og lidt efter lidt begynder at distancere sig til den barndom, man er på vej ud af.

- Den handler om, at man er teenager, og at man ikke gider lytte til sine forældre, vil leve sit eget liv og føle sig lidt mere ansvarlig, siger han.