13 års fængsel: Børn så far dræbe mor

Fredag blev en 42-årig mand fra Nordborg idømt 13 års fængsel for at slå sin fraskilte, 40-årige hustru ihjel.

Drabet skete den 24. januar sidste år i Sønderborg. Da retten i Sønderborg fredag afsagde dommen over manden, sagde dommeren, at det var en skærpende omstændighed, at parrets fire børn fra fem til seksten år så deres far dræbe deres mor.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at manden blev anholdt få minutter efter drabet dengang, og at han har siddet i varetægtsfængsel lige siden.