To patruljevogne kørte i aftes ved 22.00 tiden ud til en forsamling af 40 unge i Augustenborg. Det er 30 mere end man må efter de stadigt gældende corona-regler.

Det lykkedes politiet at få fat i 15 af dem, resten slap væk. Der venter de unge en bøde på 2.500 kroner for at bryde forsamlingsforbuddet, oplyser Claus Skovgaard, Syd- og Sønderjyllands Politi.

To af de unges forældrene underrettes.