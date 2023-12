Det var forbipasserende, der fandt den 17-årige dreng i krydset mellem Sønderport og Nyvej. Drengen blev efterfølgende kørt på hospitalet.

Tirsdag var meldingen fra politiet, at drengen er i stabil tilstand.

I den forbindelse blev der også udsendt et sparsomt signalement af en formodet gerningsmand.

Anholdt ved Vojens

Den sigtede dreng blev torsdag anholdt på en adresse ved Vojens nær Haderslev og sigtet for forsøg på manddrab på den 17-årige dreng.

Fængslingen skete i surrogat, da drengen er under 18 år.

Når en person varetægtsfængsles i surrogat, dækker det over, at vedkommende ikke fængsles i en almindelig arrest. Det kan i stedet være, at det er en ung mellem 15 og 17 år, som fængsles på en lukket institution, eller en person som fængsles på en retspsykiatrisk afdeling.