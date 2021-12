16-årig knallertkører spillede op det forkerte sted

Lidt over klokken 01 natten til tirsdag valgte en 16-årig dreng at spille smart, da en patruljevogn var på vej ud fra politistationen på Ringridervej i Sønderborg.

Han fulgte efter patruljevognen, der lidt efter stoppede en bil. Da betjentene var i gang med at tale med bilisten, generede den 16-årige politiets arbejde blandt andet ved at gasse sin knallert voldsomt op og råbe ukvemsord efter betjentene, inden han tog flugten.

Kørte over for rødt lys under flugt

Patruljen satte efter den 16-årige, der under flugten kørte både over for rødt lys og venstre om et helleanlæg.

- Den unge mand havde heller styrthjelm på og gav også mine kolleger fingeren sammen med endnu flere skældsord, da han blev anholdt, fortæller vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, tirsdag morgen.

Den 16-årige blev efter afhøring sendt hjem til forældrene med en stribe sigtelser.

- Hvad der stak ham og fik ham til at opføre sig så usædvanligt dumt, har vi ikke fået nogen forklaring på - men i nat var han tydeligvis ikke begejstret for politiet og vores arbejde, siger vagtchef Bjørn Pedersen.