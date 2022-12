Han er sigtet for at have begået hjemmerøveri af særlig farlig karakter mod et ældre ægtepar onsdag aften i Dybbøl.



Han erkendte vold og brugstyveri, men ikke røveri. Han kærede ikke varetægtsfængslingen.

Desuden har Syd- og Sønderjyllands Politi efter grundlovsforhøret anholdt en fjerde 16-årig i sagen. Han forventes løsladt, ligesom de to øvrige 16-årige i sagen heller ikke er fremstillet i grundlovsforhør.