18-års fødselsdag udviklede sig: Nu afholder Rasmus festival for unge

Som sagt så gjort. På to måneder formåede den unge mand at stable Soleng Festival på benene, og han kunne fejre sin 18-års fødselsdag.

- Siden da har jeg prøvet at holde den kørende. Møde nogle nye mennesker, opbygge kompetencer, få boostet unges cv’er inden for musik- og eventbranchen, og det vil vi bare gerne hylde her. Vi vil gerne hylde ungdommen og vise folk, hvad ungdommen kan tilbyde, og vi kan stå med noget så stort, siger han.

Corona-festival

Der er solgt knap 200 billetter til dette års festival, som er den tredje af slagsen. For selvom den første festival ifølge Rasmus Madsen var en vellykket fødselsdagsfejring, så var anden omgang en udfordring.

Coronapandemien gjorde, at statsministeren på et pressemøde i foråret sidste år fortalte, at 2020-sommerens festivaler måtte aflyses.

Det udfordrede den unge sønderborgenser, men festival det blev der.

- Jeg ved ikke helt, hvordan det lykkedes. Det har været en rutsjebane af følelser, fordi der på det ene tidspunkt har været nogle restriktioner, vi skulle forholde os til, og dagen efter nogle nye, så det har været rigtig hårdt, siger han.