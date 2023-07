20-årige Laura: Det kan godt være lidt pinligt at sige, man danser folkedans

Han mener også, at det er en dans for unge, fordi den er nem at komme i gang med. Samtidig bruger en gruppe unge folkedansere tid på at udvikle og modernisere dansen, så der et sjovere for den yngre generation.

Det samme budskab deler Laura Westen Jørgensen, der håber, at hun ved at vise sin hobby frem kan inspirere andre unge til at komme i gang med folkedans.

- Der er et unge-miljø, og i går holdt vi unge-fest. Så det er lidt synd, at det er en uddøende race. Jeg kunne godt tænke mig, at der kommer flere unge, siger hun.