Engang var det enkehertuginde Louise Augusta, der boede i det hvide palæ ved Augustenborg Slot.

Men i denne uge er det overtaget af danske og tyske skoleelever, der skal fremstille nye kunstværker i den historiske bygning.

Sønderborg Kommune har siden 2005 holdt kunstfestival for børn fra begge sider af grænsen. Det gør de for, at børn og unge skal lære hinanden bedre at kende.

Blandt de tilmeldte skoler i år er elever fra Deutsche Privatschule Apenrade og Hørup Centralskole.