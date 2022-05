24-årige Emil Baadsgaard passede ikke ind i skolen – nu er han hædret med musikpris

Håber at inspirere andre

Han håber med prisen at kunne inspirere andre unge til at turde tro på sig selv.

- Fordi man ikke passer ind i skolesystemet, kan man godt få succes en anden vej. Min vej var musikken, men det kan være at tegne eller noget andet for andre. Jeg håber, at min historie kan få andre til at tro på sig selv, siger han.

For fire år siden flyttede han fra Sønderborg til København for at forfølge drømmen om at blive noget ved musikken – og selvom det er gået den rigtige vej, har det været svært for ham at tro på, at han var god nok. Derfor betyder prisen meget for ham.

- Det med at få et trofæ, man kan vise frem, fortæller hjernen, at jeg har gang i noget godt, siger han.