28-årig frarøvet rygsæk - gerningsmænd afsløret på overvågning

En 28-årig mand blev ved 02.30-tiden natten til lørdag overfaldet af tre gerningsmænd i Sønderborg.

Overfaldet skete i Alsgade i det centrale Sønderborg, og politiet leder lige nu efter de tre gerningsmænd.

- Vi har en god ide om, hvem de er, efter at have set overvågningsbilleder af dem. Nu skal vi bare have fat i dem, fortæller Bjørn Pedersen, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 28-årige blev slået i ansigtet og frarøvet sin rygsæk indeholdende højttaler, lader og hovedtelefoner. Han kom dog ikke så meget til skade, at han skulle omkring skadestuen.