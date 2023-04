30.000 høns på Als er ramt af fugleinfluenza og skal aflives

- Det er mange fugle, vi nu skal have aflivet. Men aflivningerne er desværre nødvendige. Både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, udtaler veterinærchef i Fødevarestyrelsen Signe Hvidt-Nielsen.



Udbruddet er det fjerde udbrud i år. I januar blev først en hønsefarm ved Hedensted ramt af fugleinfluenza.

- Det aktuelle udbrud får os ikke til her og nu at ændre på vores risikovurdering eller justere på de krav, der gælder for den danske fjerkræbranche, siger veterinærchefen.