33-årig idømt lang fængselsstraf for indsmugling af hårde soffer

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev i bil stoppet i en kontrol ved grænsen mellem Danmark og Tyskland den 14. august 2023. Her fandt politi og toldmyndigheder de tre typer stoffer gemt.



Den polske mand blev fremstillet i grundlovsforhør 15. august og har siden været varetægtsfængslet.

Manden nægter sig skyldig i indsmuglingen og forklarede i retten, at han havde lavet aftale med en mand, han ikke kendte identiteten på, om at fragte bilen fra Tyskland til København. Han forklarede, at han ikke vidste noget om den narkotika, der befandt sig i bilen.

Den 33-årige var også tiltalt for at have udgivet sig for at være en anden, da han blev stoppet ved grænsen og skulle identificere sig, og endelig var han tiltalt for at køre bil uden at have kørekort. De to forhold erkendte han.

Retten dømte ham skyldig i alle tre forhold, og han er nu fængslet efter dom.

Den 33-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen.