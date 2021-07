36-årig mand arrangerede voldtægter af hustru

Gennem en årrække voldtog en 36-årig mand sin hustru, som er mentalt retarderet, og han inviterede også andre mænd til at deltage.

Mandag har Retten i Sønderborg kendt manden skyldig i det væsentligste efter anklageskriftet. Det oplyser anklager Jesper Sønderup.

Sagen afgøres af et nævningeting. Derfor er der i første omgang kun taget stilling til, hvad manden er skyldig i. Mandag eftermiddag ventes retten at afgøre, hvordan manden skal straffes.

Den 36-årige har foruden hustruen voldtaget en anden kvinde, som han var gift med for over ti år siden. Det skal være sket tre gange.

Ifølge anklageskriftet foregik voldtægterne mod den seneste hustru gennem mere end fem år frem til slutningen af 2019. Det var blandt andet på en strand, en skov, en parkeringsplads og ukendte steder i en bil.

Tiltalen gik på, at han planlagde, arrangerede og deltog i, at flere andre mænd tiltvang sig samleje med kvinden, som på grund af mental retardering ikke kunne modsætte sig.

Den tiltalte mand fik altovervejende kontakt med de andre mænd via hjemmesiden scor.dk og lavede aftaler med dem, fremgår det af anklageskriftet. Han havde angiveligt udfærdiget en manual, som lå på internettet.

Det var ifølge anklageskriftet med udgangspunkt i manualen, at mændene tiltvang sig samleje med kvinden.

Kontrollerede hustru

Foruden voldtægterne skal han have mishandlet hustruen gennem fire år ved blandt andet at piske hende og affyre kugler fra en softgun mod hendes lår.

Siden 1. april 2019 har man kunnet straffe psykisk vold, og i sagen var der rejst tiltale for, at han skulle have udsat hende for det fra 1. juli 2019 frem til januar 2020.

Ifølge anklageren kontrollerede manden hustruens bankkonto, tøj, spise- og sovetid, kontakt til andre personer og foranledigede, at hun blev steriliseret. Retten har dog ikke fundet det bevist, at han foranledigede sterilisationen.

Manden har siddet varetægtsfængslet i sagen i over et år. Han nægtede sig skyldig i alle anklager, da retssagen begyndte i maj, skrev JydskeVestkysten.

Ifølge anklageskriftet har fire andre navngivne mænd samt flere andre deltaget i voldtægter af hustruen.

Men anklager Jesper Sønderup har ifølge JydskeVestkysten fortalt, at det ikke er endt med tiltaler mod dem, da de ifølge anklageren "ikke havde tilstrækkeligt forsæt".

/ritzau/