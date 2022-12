Sønderborg Forsyning har den seneste uges tid forgæves ledt efter bruddet og beder nu borgerne i området om hjælp.



48.000 liter svarer til en voksen persons årlige forbrug og repræsenterer en værdi af 3.200 kroner.

- Det er jo voldsomt meget. Vi har konstateret, at Augustenborg har brugt meget mere vand end sædvanligt. Så derfor kan vi regne ud, at der er et brud et eller andet sted, fortæller Mette laCour Dalgaard, kundeserviceleder hos Sønderborg Forsyning.