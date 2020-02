54-årig kvinde blev dræbt med knivstik og hammerslag

Det fremgår af den sigtelse, som blev læst op ved indledningen af grundslovsforhøret ved Retten i Sønderborg, hvor en 52-årig mand stod sigtet for drab.

Ifølge sigtelsen blev den 54-årige kvinde dræbt med knivstik i bryst og hals og efterfølgende slag med en hammer. Det fortæller TV SYDs reporter fra retten.

Grundlovsforhøret resulterede i, at den 52-årige mand blev varetægtsfængslet i fire uger. Den dræbte er den 52-åriges tidligere ægtefælle, oplyste anklageren i retten.

Ifølge anklagerens oplysnin

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog onsdag klokken 15.53 anmeldelse om fundet af en livløs kvinde ved Aldi på Grundtvigs Plads i Sønderborg.

Politi og redningsberedskab kom hurtigt til stedet, hvor en læge fra redningsberedskabet kunne konstatere, at kvinden var død.

Politiet anholdt mindre end en halv time efter anmeldelsen en 52-årig mand på Grundtvigs Plads og sigtede ham for drab.

Den dræbte er en 54-årig kvinde fra Sønderborg.

Ifølge anklagerens oplysninger efter

Efter oplæsningen af sigtelsen bad anklageren om lukkede. Dommeren fulgte ønsket, efter at have givet den sigtede mand lejlighed til at tage stilling til, om han kunne erklære sig skyldig.

Den 52-åriges forsvarer oplyste retten om, at den 52-årige ikke umiddelbart ønskede at forholde sig til sigtelsen, hvorefter grundlovsforhøret fortsatte for lukkede døre.

Det er det andet drab i år i Sønderborg. Tirsdag den 14. januar blev en 40-årig kvinde dræbt i sin lejlighed i Sønderborg. Hendes tidligere samlever er varetægtsfængslet og sigtet for drabet.